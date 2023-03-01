Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на государственном уровне

Владимир Путин одобрил поправки в федеральный закон о государственном языке — они вступают в силу со дня подписания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам, на государственном уровне запрещено использовать мат и иностранные слова, кроме тех, у которых нет аналогов в русском. Список исключений утвердит правительство.
Иностранные слова запрещены при общении федеральных и местных органов власти между собой и с гражданами, в государственных и муниципальных информационных системах, в образовании, в описании товаров, работ и услуг, а также в других сферах, где русский язык используется как государственный.
«Принятие проекта федерального закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации, обеспечить контроль за качеством подготовки „единого корпуса“ грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла: «Ну есть же аналоги в русском языке, для чего мы засоряем наш красивый замечательный уникальный язык вот такими разными словами? <…> Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны».