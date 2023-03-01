Реклама
Новости

Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на государственном уровне

Виктория Шанина
Сегодня в 08:50

Владимир Путин одобрил поправки в федеральный закон о государственном языке — они вступают в силу со дня подписания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, на государственном уровне запрещено использовать мат и иностранные слова, кроме тех, у которых нет аналогов в русском. Список исключений утвердит правительство.

Иностранные слова запрещены при общении федеральных и местных органов власти между собой и с гражданами, в государственных и муниципальных информационных системах, в образовании, в описании товаров, работ и услуг, а также в других сферах, где русский язык используется как государственный.

В середине февраля поправки приняла в окончательном чтении Госдума. Авторы инициативы заявляли, что она «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

«Принятие проекта федерального закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации, обеспечить контроль за качеством подготовки „единого корпуса“ грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла: «Ну есть же аналоги в русском языке, для чего мы засоряем наш красивый замечательный уникальный язык вот такими разными словами? <…> Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны».

расскажите друзьям
теги
ГосдумаСовет Федерации
люди
Владимир ПутинВалентина Матвиенко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»