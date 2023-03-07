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Путин поручил отменить НДС для туроператоров по внутреннему туризму до середины 2027 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:49

Владимир Путин поручил освободить туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за продажу внутрироссийских туров. Об этом сообщает ТАСС.

Льгота коснется продажи турпоездок в сфере внутреннего и въездного туризма. Она будет действовать задним числом с 1 января 2023 года до 30 июня 2027-го.

Президент дал такое поручение по итогам состоявшегося 24 января совещания с кабмином. С предложением об освобождении туроператоров от НДС тогда выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ранее стало известно, что РЖД предоставят детям от 10 до 17 лет скидку в размере 50% на путешествия по России с 1 июня по 31 августа. Акция будет действовать в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах.

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МинэкономразвитияРЖД
люди
Владимир ПутинМаксим Решетников
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