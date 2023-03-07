Путин поручил отменить НДС для туроператоров по внутреннему туризму до середины 2027 года

Ранее стало известно, что РЖД предоставят детям от 10 до 17 лет скидку в размере 50% на путешествия по России с 1 июня по 31 августа. Акция будет действовать в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах.