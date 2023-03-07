Путин поручил отменить НДС для туроператоров по внутреннему туризму до середины 2027 года

Владимир Путин поручил освободить туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за продажу внутрироссийских туров. Об этом сообщает ТАСС.
Льгота коснется продажи турпоездок в сфере внутреннего и въездного туризма. Она будет действовать задним числом с 1 января 2023 года до 30 июня 2027-го.
Президент дал такое поручение по итогам состоявшегося 24 января совещания с кабмином. С предложением об освобождении туроператоров от НДС тогда выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Ранее стало известно, что РЖД предоставят детям от 10 до 17 лет скидку в размере 50% на путешествия по России с 1 июня по 31 августа. Акция будет действовать в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах.