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РЖД введут летние скидки в 50% для детей от 10 до 17 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:16

РЖД предоставят детям от 10 до 17 лет скидку в размере 50% на путешествия по России с 1 июня по 31 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В холдинге «Российские железные дороги» рассказали, что акция будет действовать в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах.

Оформить билеты со скидкой можно будет уже с 4 марта. При посадке пассажиру необходимо будет предъявить проездной документ и паспорт (в возрасте до 14 лет можно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении).

В РЖД подчеркнули, что во время учебного года — с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря — для школьников также действует скидка на путешествия на поездах.

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РЖД
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