РЖД введут летние скидки в 50% для детей от 10 до 17 лет

В холдинге «Российские железные дороги» рассказали, что акция будет действовать в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах.
Оформить билеты со скидкой можно будет уже с 4 марта. При посадке пассажиру необходимо будет предъявить проездной документ и паспорт (в возрасте до 14 лет можно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении).
В РЖД подчеркнули, что во время учебного года — с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря — для школьников также действует скидка на путешествия на поездах.