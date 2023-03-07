«Мамуль, у меня тут еще одна командировочка»: Юлия Пересильд отправляется к МКС в трейлере «Вызова»

На ютуб-канале «Централ Партнершип» появился новый трейлер «Вызова» — первого художественного фильма, снятого в космосе. Премьера картины намечена на 20 апреля.
Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд. Она сыграла кардиохирурга Женю, которая отправляется на МКС, чтобы сделать срочную операцию на сердце космонавту Иванову (Олег Новицкий). Операция должна стать первой в мире, проведенной в невесомости.
Режиссером выступил Клим Шипенко, который тоже появится на экране в роли одного из космонавтов. Среди других задействованных актеров — Милош Бикович, Владимир Машков, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, Игорь Гордин, Алексей Барабаш, Алексей Гришин и Артур Бесчастный.
Пересильд и Шипенко отправились к МКС с Байконура 5 октября 2021 года. Съемки на станции продолжались до 17 октября. Перед полетом съемочная группа прошла специальную подготовку. «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.