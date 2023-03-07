«Мамуль, у меня тут еще одна командировочка»: Юлия Пересильд отправляется к МКС в трейлере «Вызова»

Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд. Она сыграла кардиохирурга Женю, которая отправляется на МКС, чтобы сделать срочную операцию на сердце космонавту Иванову (Олег Новицкий). Операция должна стать первой в мире, проведенной в невесомости.