Маркетплейсы могу присоединиться к эксперименту по онлайн-продаже российского вина

В эксперименте по онлайн-продаже российских вин могут поучаствовать маркетплейсы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга.
Этот вопрос обсуждался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина, сказал собеседник газеты. Помимо онлайн-платформ появилось предложение подключить к эксперименту торговые дома производителей отечественных вин.
«Мы позитивно относимся к расширению участников эксперимента по онлайн-продаже вина и участвуем в обсуждениях этого вопроса», — сказали в маркетплейсе Ozon, отметив, что это «важная мера поддержки отечественного виноделия». В «Яндекс Маркете» и Wildberries на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Эксперимент по онлайн-продаже отечественных вин стартует 1 ноября 2023 года в Москве и Подмосковье, и продлится до 31 июля 2026-го. Изначально предполагалось, что в нем будет участвовать только «Почта России».
Алкоголь можно будет купить на сайте «Почты России». Доставка будет не слишком оперативной, так как будет осуществляться напрямую от производителя. Заказы будут развозить только спустя 24 часа после их подтверждения.
Подтвердить свой возраст при получении заказа можно будет двумя способами: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В Минфине считают, что онлайн-продажа вина поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит выбор россиян в пользу отечественной продукции.