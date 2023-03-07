Восьмой эпизод «The Last of Us» посмотрели 8,1 млн зрителей

Восьмую серию сериала «The Last of Us» посмотрели 8,1 млн человек на HBO Max и линейных телеканалах. Об этом сообщает Deadline.
Это на 74% больше, чем в ночь выхода дебютной серии в январе, которую тогда посмотрели 4,7 млн зрителей. Восьмой эпизод «The Last of Us» установил новый рекорд перед финальной серией, релиз которой состоится 13 марта.
По данным HBO, средняя аудитория первых пяти серий шоу приближается к 30 млн зрителей. Кроме того, «The Last of Us» восьмую неделю подряд занимает первое место в общем рейтинге на HBO Max, при этом все эпизоды вошли в топ-10 в индивидуальных рейтингах.
Действие проекта развивается через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.
Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.