Восьмой эпизод «The Last of Us» посмотрели 8,1 млн зрителей

По данным HBO, средняя аудитория первых пяти серий шоу приближается к 30 млн зрителей. Кроме того, «The Last of Us» восьмую неделю подряд занимает первое место в общем рейтинге на HBO Max, при этом все эпизоды вошли в топ-10 в индивидуальных рейтингах.