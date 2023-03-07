Дочь тайно пожертвовала почку болеющему отцу. Его трогательная реакция попала на видео

Комментаторы восхищаются поступком авторки видео: «Ты сказала „Я люблю тебя “, делая это громче, чем это можно выразить словами», — пишут ей. Пользователи охотно начали жертвовать деньги, чтобы покрыть расходы семьи Ивановски на трансплантацию. «Как их дочь, я знаю, скольким родители пожертвовали ради меня за 25 лет моей жизни, и в моем сердце — желание сделать все, что в моих силах, чтобы помочь им пережить это тяжелое время», — написала Делейн, открывая сбор средств. За несколько дней кампания собрала более 11 тыс. долларов.