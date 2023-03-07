Дочь тайно пожертвовала почку болеющему отцу. Его трогательная реакция попала на видео

У Джона Ивановски диагностировали дефицит иммуноглобулина А, и впоследствии это сказалось на его почках — потребовалась пересадка. Тогда его дочь Делейн сдала анализы, чтобы узнать, подходит ли она в качестве донора, и получила положительный ответ. Мужчина не хотел, чтобы Делейн рисковала своим здоровьем, но время ожидания донорской почки затянулось, и ему становилось все хуже. Тогда девушке пришлось действовать тайно.
В феврале она опубликовала тикток, подписанный словами «Смотрите, как мой папа узнает, что я была его анонимным донором почки — я держала это в секрете в течение 8 месяцев».
На видео девушка заходит в палату в больничном халате, в ее руке капельница. «О боже, ты шутишь надо мной?» — говорит Джон, который сидит в кресле в точно такой одежде, и начинает плакать от осознания произошедшего. На протяжении нескольких минут Делейн пытается утешить его, но мужчина поначалу не в силах вымолвить ни слова.
Комментаторы восхищаются поступком авторки видео: «Ты сказала „Я люблю тебя “, делая это громче, чем это можно выразить словами», — пишут ей. Пользователи охотно начали жертвовать деньги, чтобы покрыть расходы семьи Ивановски на трансплантацию. «Как их дочь, я знаю, скольким родители пожертвовали ради меня за 25 лет моей жизни, и в моем сердце — желание сделать все, что в моих силах, чтобы помочь им пережить это тяжелое время», — написала Делейн, открывая сбор средств. За несколько дней кампания собрала более 11 тыс. долларов.