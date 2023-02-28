Женщина дала пожилому курьеру крупные чаевые, и его реакция растрогала весь тикток

«Его реакция абсолютно растопила мое сердце, это так трогательно! Спасибо за то, что вы сделали это для этого невероятного человека», — написали в комментариях. Кроме того, под видео предлагали открыть сбор средств для мужчины. И вскоре на краудфандинговой платформе GoFundMe такой сбор открылся — его организовал Чад Хатцелл, который сообщил, что курьер из ролика — его дедушка Рон Грим. Он рассказал, что Грим всю свою жизнь проработал на железной дороге, а когда вышел на пенсию, перенес операцию на открытом сердце. «Мой дедушка продолжает работать, потому что любит общаться с людьми, — объясняет Хатцелл. — Он чувствует, что активный образ жизни сохраняет его душевную молодость».