Женщина дала пожилому курьеру крупные чаевые, и его реакция растрогала весь тикток

В январе тиктокерка Сабрина Форбс поделилась роликом, который сопровождался пояснительной подписью: она заказала продукты на $500, а доставивший их курьер был доволен чаевыми в $3, которые она дала ему изначально.
На видео слышно, как женщина говорит «я собираюсь сделать ваш день еще лучше» и просит курьера вернуть деньги, которые она ему только что вручила. После того, как он это делает, авторка видео протягивает ему стодолларовую купюру. Реакцией стало удивление в глазах и вопрос «Вы это серьезно?». Мужчина признается, что это самые большие чаевые, которые он получал в жизни, и повторяет «о боже мой, боже мой, боже мой, мое сердце не выдержит этого», направляясь к машине, чтобы продолжить выгружать товары.
«Его реакция абсолютно растопила мое сердце, это так трогательно! Спасибо за то, что вы сделали это для этого невероятного человека», — написали в комментариях. Кроме того, под видео предлагали открыть сбор средств для мужчины. И вскоре на краудфандинговой платформе GoFundMe такой сбор открылся — его организовал Чад Хатцелл, который сообщил, что курьер из ролика — его дедушка Рон Грим. Он рассказал, что Грим всю свою жизнь проработал на железной дороге, а когда вышел на пенсию, перенес операцию на открытом сердце. «Мой дедушка продолжает работать, потому что любит общаться с людьми, — объясняет Хатцелл. — Он чувствует, что активный образ жизни сохраняет его душевную молодость».
Желающих поддержать пожилого мужчину оказалось много: более 1400 человек отправили деньги, собрав в итоге более 20 тысяч долларов. По словам внука Грима, дедушка позвонил ему со словами: «Мальчик, ты можешь проснуться и не знать, что принесет тебе твой день. Я просто так счастлив, что продолжаю бегать по дому взад-вперед, потому что не знаю, что с собой делать».