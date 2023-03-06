Джонни Депп продал написанные им портреты знаменитостей за 4,5 млн фунтов

Daily Mail пишет, что за последние семь месяцев Депп заработал более 8 миллионов фунтов стерлингов на своем искусстве. 59-летний актер сказал, что он «действительно тронут» тем, что люди интересуются его творчеством «вне основной работы». Больше всего времени он проводит в Лондоне, в этом городе он особенно ценит «очень творческую среду».