Джонни Депп продал написанные им портреты знаменитостей за 4,5 млн фунтов

Джонни Депп продал серию портретов знаменитостей за более 4,5 млн фунтов стерлингов за несколько дней, сообщает Daily Mail. Если бы актер был в России, то у него на руках были бы примерно 406 млн рублей.
Депп рисовал Боба Марли, писателя Хантера Томпсона, актеров Хита Леджера и Ривера Феникса в серии картин «Друзья и герои». Лондонская галерея Castle Fine Art Gallery продала несколько сотен рисунков Деппа с изображением четырех знаменитостей всего за пять дней — один экземпляр продавался за 4500 фунтов стерлингов, а комплект из четырех портретов — за 17 500.
Daily Mail пишет, что за последние семь месяцев Депп заработал более 8 миллионов фунтов стерлингов на своем искусстве. 59-летний актер сказал, что он «действительно тронут» тем, что люди интересуются его творчеством «вне основной работы». Больше всего времени он проводит в Лондоне, в этом городе он особенно ценит «очень творческую среду».
«В течение многих лет я действительно строго придерживался только повседневной работы в кинобизнесе, хотя мне всегда нужно было убежать к чистому листу бумаги — будь то письмо, рисование или раскрашивание чистого холста», — признался Депп.
Депп не только художник, но и музыкант. В прошлом году он выпустил музыкальный альбом совместно с британским гитаристом Джеффом Беком.
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