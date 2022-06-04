Джонни Депп выпустит музыкальный альбом совместно с Джеффом Беком

Американский актер Джонни Депп выпустит музыкальный альбом совместно с британским гитаристом Джеффом Беком. Об этом сообщил The Guardian.

Пластинка выйдет в июле. Об этом Бек рассказал на концерте в Гейтсхеде, где также выступил Депп. Бек отметил, что встретил Деппа пять лет назад и с тех пор они «не переставали смеяться».

Депп принимает участие в гастрольном туре Бека по Великобритании. Вместе артисты исполняют кавер-версию «Little Wing» Джими Хендрикса, а также песню Марвина Гэя «What’s Going On».

Впервые о готовящемся альбоме Деппа и Бека стало известно в апреле 2020 года — тогда Депп упомянул о нем в своем посте в инстаграме*. В публикации он назвал Бека своим «дорогим другом и братом», «одним из гитарных героев всех времен».

После актер и музыкант выпустили совместный трек — кавер на песню Джона Леннона «Isolation». Эта песня была не первым опытом в музыке для Деппа. Актер ранее участвовал в группе Hollywood Vampires вместе с Элис Купер и Джо Перри.

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