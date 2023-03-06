Фильм «Брат-3» Валерия Переверзева с участием рэпера Птахи выйдет осенью

Птаха рассказал, что сыграл в драме одну из главных ролей. Помимо него в картине появятся Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому фильму «Приключения электроника», а также Оливье Сью, Василий Карпенко, Костас Мандилор, Эрик Робертс и другие.