Фильм «Брат-3» Валерия Переверзева с участием рэпера Птахи выйдет осенью

Релиз фильма «Брат-3» Валерия Переверзева состоится осенью 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на рэпера Птаху.
Картина использует название дилогии Алексея Балабанова, но никак не связана с ней. Действие новой криминальной драмы будет развиваться в Тамбове в 2000-х годах.
Птаха рассказал, что сыграл в драме одну из главных ролей. Помимо него в картине появятся Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому фильму «Приключения электроника», а также Оливье Сью, Василий Карпенко, Костас Мандилор, Эрик Робертс и другие.
В июле 2022 года вышел первый трейлер «Брата-3», который раскритиковали в сети. Пользователи писали, что им стыдно, а также жаловались на использование названия «Брат», напрямую ассоциирующегося с творчеством Балабанова.