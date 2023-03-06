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Фильм «Брат-3» Валерия Переверзева с участием рэпера Птахи выйдет осенью

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:30

Релиз фильма «Брат-3» Валерия Переверзева состоится осенью 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на рэпера Птаху.

Картина использует название дилогии Алексея Балабанова, но никак не связана с ней. Действие новой криминальной драмы будет развиваться в Тамбове в 2000-х годах.

Птаха рассказал, что сыграл в драме одну из главных ролей. Помимо него в картине появятся Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому фильму «Приключения электроника», а также Оливье Сью, Василий Карпенко, Костас Мандилор, Эрик Робертс и другие.

В июле 2022 года вышел первый трейлер «Брата-3», который раскритиковали в сети. Пользователи писали, что им стыдно, а также жаловались на использование названия «Брат», напрямую ассоциирующегося с творчеством Балабанова.

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