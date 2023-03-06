Объединение «Любители» выпустило ковер в виде шкуры Винни Пуха в ответ на уход Disney из России

«Disney давно перестал делать мультики, чтобы рассказывать детям про ценность любви и дружбы. Сейчас с помощью „детского контента“ Disney воспитывает новые поколения будущих потребителей своих товаров и услуг. Из доброго медведя Винни Пух превратился во многомиллионную франшизу», — уточняется на сайте «Любителей».