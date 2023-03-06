Объединение «Любители» выпустило ковер в виде шкуры Винни Пуха в ответ на уход Disney из России

«Любители» выпустили арт-проект «Шкура Винни Пуха» в виде ковра из 100%-ного акрила в ответ на уход Disney из России. Об этом «Афише Daily» рассказал сооснователь творческого объединения Петр Мартюк.
«Disney давно перестал делать мультики, чтобы рассказывать детям про ценность любви и дружбы. Сейчас с помощью „детского контента“ Disney воспитывает новые поколения будущих потребителей своих товаров и услуг. Из доброго медведя Винни Пух превратился во многомиллионную франшизу», — уточняется на сайте «Любителей».
По словам авторов арт-объекта, смерть диснеевского Винни Пуха означает «не только конец Disney в России, но и конец идеи зарабатывать на детстве и детских воспоминаниях». Ковер можно приобрести на сайте творческого объединения. Он обойдется в 29 900 рублей.
Ранее «Любители» выпустили арт-проект «Консервированный Биг Мак», чтобы зафиксировать память о целом периоде времени, который совпал с периодом работы «Макдоналдса» в России.