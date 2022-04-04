Объединение «Любители» законсервировало «Биг Мак». Это арт-проект, посвященный уходящей эпохе

«Любители» выпустили арт-проект «Консервированный Биг Мак», чтобы зафиксировать память о целом периоде времени, который совпал с периодом работы «Макдоналдс» в России. Об этом «Афише Daily» рассказал сооснователь творческого объединения Петр Мартюк.

«За эти 30 лет мы прошли путь от пейджеров до мобильных телефонов и социальных сетей. У нас была Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. Вместе со всем миром мы ели картошку фри и следили за „Игрой престолов“. У нас появились свои технологические гиганты, свой стендап и свой фешн. Мы все по-разному прожили эти 30 лет, но одинаково знаем, что такое „Биг Мак“», — рассказали создатели.

На красно-желтой консервной банке указано, что это пищевая продукция, но внутри ничего нет. Как и гласит этикетка, на 100 грамм продукта приходится лишь «пустота, боль и немного светлой памяти».