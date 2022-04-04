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Объединение «Любители» законсервировало «Биг Мак». Это арт-проект, посвященный уходящей эпохе

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:25

«Любители» выпустили арт-проект «Консервированный Биг Мак», чтобы зафиксировать память о целом периоде времени, который совпал с периодом работы «Макдоналдс» в России. Об этом «Афише Daily» рассказал сооснователь творческого объединения Петр Мартюк.

«За эти 30 лет мы прошли путь от пейджеров до мобильных телефонов и социальных сетей. У нас была Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. Вместе со всем миром мы ели картошку фри и следили за „Игрой престолов“. У нас появились свои технологические гиганты, свой стендап и свой фешн. Мы все по-разному прожили эти 30 лет, но одинаково знаем, что такое „Биг Мак“», — рассказали создатели.

На красно-желтой консервной банке указано, что это пищевая продукция, но внутри ничего нет. Как и гласит этикетка, на 100 грамм продукта приходится лишь «пустота, боль и немного светлой памяти».

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Сделать предзаказ на консервированный артефакт можно здесь. Он обойдется в 790 рублей. Первую партию «Биг Мака» раскупили еще до официального старта продаж.

«Макдоналдс — это символ эпохи. Она ушла, и об этом говорят закрытые рестораны. Мы не знаем, что будет дальше, но перемены — это всегда страшно. И единственное, что может нас поддержать, это наши теплые воспоминания»
Петр Мартюк
сооснователь ТО «Любители»

«Консервированный Биг Мак» стал вторым проектом «Любителей». До этого команда выпустила набор из двенадцати валентинок под названием «Год святого Валентина». Он показывает, что дарить любовь нужно всегда, а не только на 14 февраля.

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