Вышел первый трейлер сериала о группе «Король и Шут»

На ютуб-канале «Кинопоиска» появился первый трейлер сериала «Король и Шут». Его премьера состоится 2 марта в онлайн-кинотеатре.
Создатели описывают проект как панк-сказку, в которой смешались драма и фэнтези. Параллельно рассказу о реальных событиях в сериале будет развиваться фэнтези-линия, основанная на песнях «Короля и Шута».
«По мотивам песен и по мотивам событий из жизни героев мы выстраивали свое кино, а не снимали докудраму. Мы работали с объемным архивным материалом, обсуждали сценарий с Игорем Панкером и Андреем Князевым, опирались на богатую вселенную группы», — отметил режиссер Рустам Мосафир.
Из реальных событий покажут, как «КиШ» собрали полный зал «Юбилейного», впервые дали концерт в Москве, выступали в разных городах России, конфликтовали с «Нашим радио».
Михаила Горшенева в проекте сыграл Константин Плотников, Андрея Князева — Влад Коноплев. Их проводником между реальностью и фантазией станет Шут в исполнении Евгения Ткачука. Роли других участников группы исполнили Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат) и Васса Бокова (скрипачка Маша).
Специально для проекта «Плюс Студия» организует оффлайн-события — выставку о феномене панка в России, запуск линии одежды, публикацию книги и подкаста. Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется этой весной на «Винзаводе» и будет включать иммерсивные пространства. Этот проект создается вместе с архитектурным бюро «Планета 9».