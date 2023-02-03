Вышел первый трейлер сериала о группе «Король и Шут»

«По мотивам песен и по мотивам событий из жизни героев мы выстраивали свое кино, а не снимали докудраму. Мы работали с объемным архивным материалом, обсуждали сценарий с Игорем Панкером и Андреем Князевым, опирались на богатую вселенную группы», — отметил режиссер Рустам Мосафир.