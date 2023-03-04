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В марте стартуют съемки новой части «Чужого»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

Дэвид Йонссон, Арчи Рено, Спайк Фирн и Эйлин Ву сыграют главные роли в новой части «Чужого», сообщает Deadline. Срежиссирует картину для 20th Century Studios Федерико Альварес, работавший над «Зловещими мертвецами: Черная книга» и «Не дыши»

За сценарий отвечает коллега Альвареса по «Не дыши» Родольфо Саягес, отметившийся также сценарием к «Тревожному звонку». Одним из продюсеров станет режиссер оригинального «Чужого» Ридли Скотт. Съемки стартуют 9 марта в венгерском Будапеште.

Девятая часть научно-фантастического сериала расскажет о группе молодых людей, которая вдали от Земли сталкивается с самой ужасной формой жизни во вселенной. Других подробностей сюжета и запланированный срок производства не сообщаются.

Пару недель назад стало известно, что у франшизы «Чужой» появится и сериал. Его съемки начнутся уже в этом году, режиссером выступит Ноа Хоули («Фарго», «Кости», «Необычный детектив»). События шоу будут развиваться в 2090-х годах — до фильмов об Эллен Рипли, действие (впервые во франшизе) развернется на Земле.

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Федерико АльваресСкотт РидлиНоа Хоули
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