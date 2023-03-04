В марте стартуют съемки новой части «Чужого»

Пару недель назад стало известно, что у франшизы «Чужой» появится и сериал. Его съемки начнутся уже в этом году, режиссером выступит Ноа Хоули («Фарго», «Кости», «Необычный детектив»). События шоу будут развиваться в 2090-х годах — до фильмов об Эллен Рипли, действие (впервые во франшизе) развернется на Земле.