Съемки сериала по франшизе «Чужой» начнутся в этом году

Режиссер Ной Хоули приступит к съемкам сериала по вселенной «Чужой» уже в этом году. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на главу канала FX Джона Ландграфа.
«Сейчас Ной работает над пятым сезоном „Фарго“, но он также активно занимается препродакшеном „Чужого“, пишет сценарии», — рассказал он.
По словам Ландграфа, в рамках подготовки к производству режиссер также встречался в Остине со своим художником-постановщиком.
События грядущего сериала будут развиваться в 2090-х годах — до фильмов об Эллен Рипли. Шоу станет первым во франшизе проектом, действие которого будет разворачиваться на Земле.