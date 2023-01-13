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Съемки сериала по франшизе «Чужой» начнутся в этом году

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:58

Режиссер Ной Хоули приступит к съемкам сериала по вселенной «Чужой» уже в этом году. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на главу канала FX Джона Ландграфа.

«Сейчас Ной работает над пятым сезоном „Фарго“, но он также активно занимается препродакшеном „Чужого“, пишет сценарии», — рассказал он.

По словам Ландграфа, в рамках подготовки к производству режиссер также встречался в Остине со своим художником-постановщиком.

События грядущего сериала будут развиваться в 2090-х годах — до фильмов об Эллен Рипли. Шоу станет первым во франшизе проектом, действие которого будет разворачиваться на Земле.

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