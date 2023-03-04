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Метрополитен-музей назвал Айвазовского армянским художником

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:56

Нью-йоркский Метрополитен-музей вновь изменил национальность художника Ивана Айвазовского. Об этом сообщает ТАСС.

11 февраля 2022-го в профиле художника была указана национальность «русский», 12 февраля — «украинец», а сейчас «армянин».

Теперь на сайте музея его картины подписаны именем Иван Константинович Айвазовский, а в скобках приводится армянское имя — Ованес Айвазян.

«Армянин, родился в Российской империи (теперь Украина)», — написано рядом с именем художника.

Иван Айвазовский родился в 1817 году в Феодосии в семье крымских армян. Родители художника записывали свою фамилию на польский манер — до 1840-х годов как Гайвазовские, а затем — Айвазовские.

Ранее Метрополитен-музей изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде» после требований украинских активистов.

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Иван АйвазовскийЭдгар Дега
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