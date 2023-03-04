Метрополитен-музей назвал Айвазовского армянским художником

Нью-йоркский Метрополитен-музей вновь изменил национальность художника Ивана Айвазовского. Об этом сообщает ТАСС.
11 февраля 2022-го в профиле художника была указана национальность «русский», 12 февраля — «украинец», а сейчас «армянин».
Теперь на сайте музея его картины подписаны именем Иван Константинович Айвазовский, а в скобках приводится армянское имя — Ованес Айвазян.
«Армянин, родился в Российской империи (теперь Украина)», — написано рядом с именем художника.
Иван Айвазовский родился в 1817 году в Феодосии в семье крымских армян. Родители художника записывали свою фамилию на польский манер — до 1840-х годов как Гайвазовские, а затем — Айвазовские.
Ранее Метрополитен-музей изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде» после требований украинских активистов.