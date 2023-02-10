Метрополитен-музей в Нью-Йорке переименовал картину Эдгара Дега «Русская танцовщица»

На сайте музея название картины и информация о ней уже изменены. По данным сайта, в описании картины говорилось, что в 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных русским танцовщицам. Сейчас на сайте сказано, что в 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных танцовщицам в украинских народных костюмах.