Метрополитен-музей в Нью-Йорке переименовал картину Эдгара Дега «Русская танцовщица»

Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде» после требований украинских активистов. Об этом сообщает ТАСС.
На сайте музея название картины и информация о ней уже изменены. По данным сайта, в описании картины говорилось, что в 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных русским танцовщицам. Сейчас на сайте сказано, что в 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных танцовщицам в украинских народных костюмах.
В марте 2022 года украинская художница Мариам Найем отправила письма в Музей Гетти в Лос-Анджелесе, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Лондонскую национальную галерею с просьбой изменить название ряда картин Эдгара Дега.
Лондонская национальная галерея первой дала положительный ответ и изменила название. По словам представителя художественного музея, дискуссии о названии работы ведутся уже много лет. Однако в последний месяц внимание к этой теме сильно возросло на фоне текущей ситуации.
«Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название, чтобы оно лучше отражало тему картины», — сказал представитель галереи.