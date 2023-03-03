СТС возвращает шоу «Импровизация» под новым названием

16 марта на СТС выйдет новое шоу «Импровизаторы» от создателей «Импровизации». Об этом пишут РИА «Новости».
В состав комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. В передаче не появится ведущий Павел Воля, который остается лицом телеканала ТНТ и проекта Comedy Club.
«Мы рады, что в новом формате останутся не только актёры, но и вся творческая команда, лучшая в жанре импровизации», — подчеркнул заместитель гендиректора «СТС Медиа» Максим Рыбаков.
По данным телеканала, в «Импровизаторах» комики покажут зрителям миниатюры на заданные темы, вместе с ними примет участие звездный гость.
5 декабря стало известно, что ТНТ «в связи со своей новой стратегией» закрыл шоу «Импровизация» и «Импровизация: Команды». «Буквы Т, Н, Т исчезнут, а мы — нет», — сказали тогда комики.