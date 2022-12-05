ТНТ закрыл шоу «Импровизация»

Телеканал ТНТ «в связи со со своей новой стратегией» закрыл шоу «Импровизация» и «Импровизация: Команды». Об этом участники программ сообщили в своем телеграм-канале.
Комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов призвали поклонников не грустить по этому поводу. Они пообещали сыграть все запланированные концерты и организовать новые: «Все шоу, которые мы снимали, все интернет-проекты, все концерты, встречи и гастроли все остается».
«Многие из вас сейчас, возможно, просто сидят со слезами на глазах. Не надо этого делать. Просто пришло время двигаться дальше. Мы всегда придумаем что‑то новое, и этим мы займемся дальше. Мы переделаем старое, придумаем что‑то новое, и будем развивать всеми любимое», — сказал продюсер Стас Шеминов.
По словам Матвиенко, юмористы узнали о решении ТНТ еще в сентябре, а теперь они не держат секретов от фанатов. Они не могли сказать об этом раньше из‑за особенностей телепроизводства, добавили комики.
«Буквы „ТНТ“ исчезнут, а мы — нет», — добавили они в конце.
Шоу транслировалось на ТНТ с 2016 года, всего участники успели снять восемь сезонов. По задумке юмористы придумывают шутки на сцене прямо на ходу, а само шоу проходило без сценария. Ведущим был Павел Воля, в которому приходили приглашенные звезды.