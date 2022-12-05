ТНТ закрыл шоу «Импровизация»

«Многие из вас сейчас, возможно, просто сидят со слезами на глазах. Не надо этого делать. Просто пришло время двигаться дальше. Мы всегда придумаем что‑то новое, и этим мы займемся дальше. Мы переделаем старое, придумаем что‑то новое, и будем развивать всеми любимое», — сказал продюсер Стас Шеминов.