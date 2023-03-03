Финальный бой Брайана Кокса за семейный бизнес в трейлере заключительного сезона «Наследников»

На ютуб-канале HBO Max вышел трейлер четвертого сезона драмы «Наследники». Финальная глава сериала дебютирует на стриминговой платформе 26 марта.
В ролике глава фамильного бизнеса Логан Рой (Брайан Кокс) готовится дать финальный бой. На фоне накалившейся обстановки в семье Рой происходит разлад.
Согласно официальному синопсису, в четвертом сезоне приближается продажа медиаконгломерата Waystar Royco Лукасу Матссону. Сам Логан и его родственники пытаются выяснить, какой станет их жизнь после завершения сделки.
Последний эпизод третьего сезона «Наследников» вышел 12 декабря 2021 года. Он закончился тем, что Логан Рой проигнорировал пожелания своих детей и, тайно сговорившись с их матерью, продал Waystar Royco. Новое поколение Рой решило объединить усилия и свергнуть собственного отца.
В 2022 году сериал «Наследники» получил премию «Эмми» как лучший драматический сериал. Также на этой церемонии драма победила в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» (Мэттью МакФэдьен), а лучшим сценарием эпизода драматического сериала признали работу Джесси Армстронга.