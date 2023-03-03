Финальный бой Брайана Кокса за семейный бизнес в трейлере заключительного сезона «Наследников»

Последний эпизод третьего сезона «Наследников» вышел 12 декабря 2021 года. Он закончился тем, что Логан Рой проигнорировал пожелания своих детей и, тайно сговорившись с их матерью, продал Waystar Royco. Новое поколение Рой решило объединить усилия и свергнуть собственного отца.