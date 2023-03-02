Росарио Доусон, Дэнни ДеВито и Оуэн Уилсон в трейлере нового «Особняка с привидениями»

Затем аттракцион был перестроен: теперь по особняку можно проехать в специальном вагончике. Существует несколько вариантов «Особняка с привидениями»: в парижском Диснейленде он представляет собой разрушенный дом на американском Западе, а в парках в Токио и Флориде поместья оформлены в готическом стиле.