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Росарио Доусон, Дэнни ДеВито и Оуэн Уилсон в трейлере нового «Особняка с привидениями»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:53

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers появился тизер-трейлер нового фильма «Особняк с привидениями» — приключенческой картины по мотивам популярного аттракциона из парков Диснейленд.

Она расскажет о матери-одиночке по имени Габби, которая переехала в роскошный дом в Новом Орлеане и обнаружила, что у особняка есть пугающие секреты. Ее и ее близких начали терроризировать многочисленные призраки.

Чтобы совладать с ними, женщина обращается за помощью к сразу нескольким специалистам — высокооплачиваемому священнику, эксцентричному историку, экстрасенсу и исследователю паранормальных явлений.

Их в ленте сыграли Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), Дэнни ДеВито («Близнецы»), Тиффани Хэддиш («Адская кухня») и Лейкит Стэнфилд («Прочь»). Роль владелицы особняка исполнила Росарио Доусон («Мандалорец»).

В фильме также появятся Джаред Лето («Далласский клуб покупателей») и Джейми Ли Кертис («Хеллоуин»). Лето сыграл призрака из шляпной коробки, а Кертис предстала в образе медиума, чью голову можно увидеть в хрустальном шаре.

Режиссером «Особняка с привидениями» выступил Джастин Симиен («Уважаемые белые белые», «Мои волосы хотят убивать»), сценаристкой — Кэти Дипполд. Премьера картины намечена на 28 июля.

Аттракцион «Особняк с привидениями» был задуман Уолтом Диснеем при создании первого Диснейленда. Он появился в парке в Калифорнии в 1969 году. Изначально посетителям предлагалось погулять по мистическому дому в Луизиане.

Затем аттракцион был перестроен: теперь по особняку можно проехать в специальном вагончике. Существует несколько вариантов «Особняка с привидениями»: в парижском Диснейленде он представляет собой разрушенный дом на американском Западе, а в парках в Токио и Флориде поместья оформлены в готическом стиле.

По мотивам аттракциона в 2003 году уже выпустили фильм. В нем снялись Эдди Мерфи, Теренс Стэмп, Натаниель Паркер, Марша Томасон, Дженнифер Тилли, Уоллес Шон и Дина Спайби.

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