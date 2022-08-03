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Джаред Лето и Джейми Ли Кертис сыграют в новом «Особняке с привидениями»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:41

Американские актеры Джаред Лето и Джейми Ли Кертис снимутся вместе в новом фильме «Особняк с привидениями», который разработает студия Disney. Об этом сообщил One Take News.

Картина будет основана на популярном аттракционе из тематических парков «Диснейленд», расположенных в США, Франции и Японии. Ранее Disney уже выпускал фильм по его мотивам с Эдди Мерфи в главной роли — он вышел в 2003 году.

В новой ленте снимутся Розарио Доусон, Тиффани Хаддиш, Лакейт Стэнфилд, Оуэн Уилсон и Дэнни ДеВито. Режиссером проекта станет Джастин Симиен, известный по работе над сериалами «Дорогие белые» и «Мои волосы хотят убивать».

Сценарий фильма написала Кэти Дипполд. Его сюжет развивается вокруг женщины (Доусон), которая переезжает вместе с 9-летним сыном в особняк в Новом Орлеане. Там она сталкивается со злыми духами, которых решает изгнать.

Женщина обращается за помощью к священнику (Уилсон), а тот в свою очередь связывается с овдовевшим ученым и по совместительству неудавшимся экспертом по паранормальным явлениям (Стэнфилд), а также экстрасенсом из французского квартала (Хаддиш) и капризным историком (ДеВито).

По информации издания, Лето сыграет в картине призрака из шляпной коробки, а Кертис предстанет в образе медиума, чью голову можно увидеть в хрустальном шаре внутри аттракциона в «Диснейленде». Фильм выйдет в марте 2023 года.

Аттракцион «Особняк с привидениями» был задуман Уолтом Диснеем при создании первого «Диснейленда». Он появился в парке в Калифорнии в 1969 году. Изначально посетителям предлагалось погулять по мистическому дому в Луизиане.

Затем аттракцион был перестроен: теперь по особняку можно проехать в специальном вагончике. Существует несколько вариантов «Особняка с привидениями»: в парижском «Диснейленде» он представляет собой разрушенный дом на американском западе, а в парках в Токио и Флориде поместья оформлены в готическом стиле.

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