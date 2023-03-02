Скончался басист Pulp Стив Маки

Ушел из жизни бас-гитарист британской рок-группы Pulp Стив Маки. Коллектив рассказал об этом в своих соцсетях.
Сообщение сопровождает пленочная фотография, где музыкант изображен в горном пейзаже. Pulp отметили:
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Стив делал так, чтобы что‑то происходило. И в его жизни, и в группе. Нам бы хотелось думать, что он сейчас вновь в тех горах, на следующем этапе своего путешествия. Хорошей дороги, Стив. Мы надеемся когда‑нибудь встретиться».
О причинах смерти Маки участники коллектива не сообщили, но его супруга — фэшн-журналистка Кэти Гранд указала, что последние несколько месяцев музыкант провел в больнице.
Стив Маки начал карьеру в середине 1980-х, в 1989 году присоединился к Pulp. Он записал с группой пять альбомов: «Separations» (1992), «His’n’Hers» (1994), «Different Class» (1995), «This Is Hardcore» (1998) и «We Love Life» (2001).
Pulp собрались в 1978 году, однако слава к ним пришла с ростом популярности брит-попа в середине 1990-х — этому способствовал выход хит-сингла «Common People» с упомянутого «Different Class», по сей день остающегося самой известной записью группы.
В 2002-м проект прекратил деятельность. Ряд концертов был дан в 2010 и 2011 годах, однако новые записи не выходили. В июле 2022-го лидер Pulp Джарвис Кокер объявил, что музыканты вновь соберутся в 2023 году — в расписании группы сейчас значатся несколько выступлений.