Скончался басист Pulp Стив Маки

«У нас был выходной, и Стив предложил подняться в Анды. Так мы и сделали — это был волшебный опыт. Значительно более волшебный, чем просидеть в номере и весь день смотреть в стену (что мы, вероятно, и делали бы в противном случае).

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Стив делал так, чтобы что‑то происходило. И в его жизни, и в группе. Нам бы хотелось думать, что он сейчас вновь в тех горах, на следующем этапе своего путешествия. Хорошей дороги, Стив. Мы надеемся когда‑нибудь встретиться».