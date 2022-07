Группа Pulp воссоединится в 2023 году

Фронтмен брит-поп-группы Pulp Джарвис Кокер заявил, что коллектив вновь соберется в 2023 году — спустя 11 лет с момента последнего выхода на сцену. Слова Кокера передает NME.

«В следующем году Pulp отыграют несколько концертов», — сообщил он, но не привел подробностей.

20 июля Кокер выложил в инстаграме* пост с одной из финальных строчек песни «This Is Hardcore» из одноименного альбома: «What exactly do you do for an encore?» (в переводе с английского — «Что именно ты сделаешь, когда выйдешь на бис?»).

В 2023-м исполнится 25 лет с момента выхода «This Is Hardcore» — поклонники группы сочли сообщение Кокера намеком на реюнион и оказались правы. Однако пока неизвестно, как воссоединение группы будет связано с годовщиной выпуска пластинки.

Pulp собрались в 1978 году, однако слава к ним пришла с ростом популярности брит-попа в середине 1990-х — этому способствовал выход хит-сингла «Common People» и альбома «Different Class» (1995), по сей день остающегося самой известной записью группы.

Всего на счету коллектива 7 пластинок. Последняя из них — «We Love Life» — увидела свет в 2001-м. Год спустя группа прекратила деятельность. Ряд концертов был дан в 2010 и 2011 годах. В 2020-м Кокер и его проект Jarv Is представили дебютный и единственный на данный момент альбом «Beyond the Pale».

