Произведения Водолазкина и Ханипаева претендуют на «Большую книгу» в 2023 году

В 2022-м главный приз забрал Павел Басинский с романом «Подлинная история Анны Карениной». На втором месте — Алексей Варламов с биографией консервативного философа Василия Розанова «Имя Розанова». На третьем — историк Сергей Беляков с книгой о сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне «Парижские мальчики в сталинской Москве».