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Произведения Водолазкина и Ханипаева претендуют на «Большую книгу» в 2023 году

Денис Ламехов
Сегодня в 17:18

Литературная премия «Большая книга» закончила прием заявок в 2023 году — на конкурс отобраны 322 претендента, пишет ТАСС.

Среди прочих в перечне — произведения Евгения Водолазкина, Василия Авченко, Эдуарда Веркина, Юрия Буйды, Захара Прилепина, Ислама Ханипаева, Екатерины Манойло и Аси Володиной.

Попавшие в длинный список книги станут известны в апреле, имена финалистов назовут 1 июня накануне открытия книжного фестиваля «Красная площадь». Литературная академия в составе 105 человек назовет победителя премии на церемонии награждения не позднее 15 декабря.

В 2022-м главный приз забрал Павел Басинский с романом «Подлинная история Анны Карениной». На втором месте — Алексей Варламов с биографией консервативного философа Василия Розанова «Имя Розанова». На третьем — историк Сергей Беляков с книгой о сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне «Парижские мальчики в сталинской Москве».

Денежное наполнение первой премии в минувшем году составило 3 млн рублей, второй — 1,5 млн, третьей — 1 млн рублей.

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Евгений ВодолазкинВасилий АвченкоЭдуард ВеркинЮрий БуйдаЗахар Прилепин
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