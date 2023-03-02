Произведения Водолазкина и Ханипаева претендуют на «Большую книгу» в 2023 году

Литературная премия «Большая книга» закончила прием заявок в 2023 году — на конкурс отобраны 322 претендента, пишет ТАСС.
Среди прочих в перечне — произведения Евгения Водолазкина, Василия Авченко, Эдуарда Веркина, Юрия Буйды, Захара Прилепина, Ислама Ханипаева, Екатерины Манойло и Аси Володиной.
Попавшие в длинный список книги станут известны в апреле, имена финалистов назовут 1 июня накануне открытия книжного фестиваля «Красная площадь». Литературная академия в составе 105 человек назовет победителя премии на церемонии награждения не позднее 15 декабря.
В 2022-м главный приз забрал Павел Басинский с романом «Подлинная история Анны Карениной». На втором месте — Алексей Варламов с биографией консервативного философа Василия Розанова «Имя Розанова». На третьем — историк Сергей Беляков с книгой о сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне «Парижские мальчики в сталинской Москве».
Денежное наполнение первой премии в минувшем году составило 3 млн рублей, второй — 1,5 млн, третьей — 1 млн рублей.