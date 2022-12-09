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Павел Басинский получил премию «Большая книга» за роман «Подлинная история Анны Карениной»
Денис Ламехов
Сегодня в 11:17

Писатель и литературовед Павел Басинский стал лауреатом национальной премии «Большая книга» за книгу «Подлинная история Анны Карениной». Об этом сообщает ТАСС.

«Я скажу, наверное, высокопарные слова, но жанр этой книги — это любовь к этому роману („Анна Каренина“ Льва Толстого. — Прим. ред.). Этой любовью заражен не я один», — заявил Басинский. Его работа, как пишет «Российская газета», в ближайшее время будет экранизирована в формате сериала — конкретные сроки при этом не называются.

Второе место занял Алексей Варламов с биографией консервативного философа Василия Розанова «Имя Розанова». Третье — историк Сергей Беляков за книгу о сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне «Парижские мальчики в сталинской Москве».

Денежное наполнение первой премии в 2022 году — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей — 1 млн рублей.

В читательском голосовании «Большой книги» победил роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Премию «За вклад в литературу» присудили Институту прикладной математики РАН «за увековечение имени русских литераторов в звездном небе».

Подробности по теме
Гузель Яхина и Павел Басинский вошли в шорт-лист премии «Большая книга»
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Павел БасинскийАнна КаренинаЛев ТолстойАлексей ВарламовВасилий РозановСергей БеляковМарина ЦветаеваГеоргий Эфрон
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