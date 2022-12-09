Павел Басинский получил премию «Большая книга» за роман «Подлинная история Анны Карениной»

«Я скажу, наверное, высокопарные слова, но жанр этой книги — это любовь к этому роману („Анна Каренина“ Льва Толстого. — Прим. ред.). Этой любовью заражен не я один», — заявил Басинский. Его работа, как пишет «Российская газета», в ближайшее время будет экранизирована в формате сериала — конкретные сроки при этом не называются.