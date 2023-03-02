Картину Кандинского «Церковь в Мурнау» продали на Sotheby’s за 44,6 млн долларов

Недавно «Церковь в Мурнау» была возвращена нидерландским музеем Ван Аббе потомкам еврейской семьи, у которой она была изъята во время Второй мировой войны. Первоначально картина принадлежала Йоханне Маргарет Штерн-Липпман, которая бежала из Берлина в Амстердам от нацистов.