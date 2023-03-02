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Картину Кандинского «Церковь в Мурнау» продали на Sotheby’s за 44,6 млн долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 13:07

Картина Василия Кандинского «Церковь в Мурнау» была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 37,2 млн фунтов стерлингов (44,6 млн долларов). Это новый аукционный рекорд для художника, говорится на сайте Sotheby’s. Имя нового владельца не раскрывается.

«Церковь в Мурнау» была создана в 1910 году, когда Кандинский начал переходить от фигуративности к абстракции. Работа вошла в серию, посвященную пейзажам немецкого городка Мурнау, в котором художник жил в начале XX века со своей спутницей и музой Габриэль Мюнтер.

© Sotheby’s

Недавно «Церковь в Мурнау» была возвращена нидерландским музеем Ван Аббе потомкам еврейской семьи, у которой она была изъята во время Второй мировой войны. Первоначально картина принадлежала Йоханне Маргарет Штерн-Липпман, которая бежала из Берлина в Амстердам от нацистов.

После захвата Вермахтом Нидерландов Штерн-Липпман ушла в бега, но весной 1943 года была арестована и отправлена в Освенцим, где была убита в 1944 году вместе с дочерью Луизой Генриеттой и вторым мужем Гербертом Эмилем Леопольдом Хейном. Богатая коллекция произведений искусства Штерн-Липпман была конфискована нацистами.

В 2017 году другое полотно Кандинского, посвященное пейзажам Мурнау, ушло с молотка за 26,6 млн долларов.

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