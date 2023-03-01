Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Агент Элвис». Его создала Присцилла Пресли

Разработкой шоу занималась студия Titmouse — она же создала мультсериал «Квак и Жаб» для Apple TV+. Дизайн персонажей «Агента Элвиса» придумал Роберт Валлей, а за их костюмы отвечал Джон Варватос. Музыку к проекту написали Тайлер Бейтс и Тимоти Уилльямс.