Реклама
Новости

Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Агент Элвис». Его создала Присцилла Пресли

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:21

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер анимационного сериала «Агент Элвис». Шоу, над созданием которого работала вдова Элвиса Пресли Присцилла, выйдет на платформе 17 марта.

Оно расскажет в десяти эпизодах о приключениях короля рок-н-ролла и его двойной жизни в качестве агента спецслужб. Главного героя мультсериала озвучит актер Мэттью Макконахи («Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей»).

Создателями проекта выступили Присцилла Пресли и Джон Эдди, который стал шоураннером «Агента Элвиса» наряду с Майком Арнольдом. Продюсерами сериала стали Макконахи, Пресли, Кевин Ноэл, Флетчер Мулс, Серани Мануджиан и другие.

Разработкой шоу занималась студия Titmouse — она же создала мультсериал «Квак и Жаб» для Apple TV+. Дизайн персонажей «Агента Элвиса» придумал Роберт Валлей, а за их костюмы отвечал Джон Варватос. Музыку к проекту написали Тайлер Бейтс и Тимоти Уилльямс.

расскажите друзьям
теги
NetflixApple
люди
Присцилла ПреслиЭлвис Пресли
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»