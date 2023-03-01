Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Агент Элвис». Его создала Присцилла Пресли

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер анимационного сериала «Агент Элвис». Шоу, над созданием которого работала вдова Элвиса Пресли Присцилла, выйдет на платформе 17 марта.
Оно расскажет в десяти эпизодах о приключениях короля рок-н-ролла и его двойной жизни в качестве агента спецслужб. Главного героя мультсериала озвучит актер Мэттью Макконахи («Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей»).
Создателями проекта выступили Присцилла Пресли и Джон Эдди, который стал шоураннером «Агента Элвиса» наряду с Майком Арнольдом. Продюсерами сериала стали Макконахи, Пресли, Кевин Ноэл, Флетчер Мулс, Серани Мануджиан и другие.
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