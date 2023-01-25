Apple TV+ выпустит сериал по мотивам детских книг «Лягушка и Жаба»

Шоу расскажет о дружбе двух персонажей, которые, имя немало общего, сильно отличаются друг от друга. «Наши различия — это то, что делает нас особенными, и Лягушка и Жаба прославляют их», — рассказали в Apple.
Сериал будет поставлен по четырем книгам, созданным писателем и иллюстратором Арнольдом Лобелем. Он придумал Лягушку и Жабу в 1970-х годах и называл героев отражениями двух сторон собственной личности.
Каждая книга Лобеля состоит из пяти коротких рассказов, в которых друзья — веселая Лягушка и более серьезная Жаба — сталкиваются с различными ситуациями, знакомыми людям. Например, они убирают дом Жабы и запускают воздушного змея.
Озвучивать главных героев в новом шоу будут Нэт Факсон («Наш флаг означает смерть») и Кевин Майкл Ричардсон («Симпсоны»). Также над сериалом поработают Рон Фунчес, Форчун Феймстер, Коул Эскола, Апарна Нанчерла, Джон Ходгман, Иветт Николь Браун, Стивен Тоболовски, Том Кенни, Селен Луна, Маргарет Чо и Бетси Содаро.
Шоураннером проекта выступит Роб Хоэги. За анимацию в сериалу будет отвечать команда Titmouse. Продюсерами «Лягушки и Жабы» станут Адриенн и Адам Лобели, Крис и Шэннон Приноски, Антонио Каноббио и Бен Калина.