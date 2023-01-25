Реклама
Новости

Apple TV+ выпустит сериал по мотивам детских книг «Лягушка и Жаба»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:47

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит сериал по мотивам детских книг из серии «Лягушка и Жаба». Первые эпизоды можно будет посмотреть на платформе уже 28 апреля, сообщил Deadline.

Шоу расскажет о дружбе двух персонажей, которые, имя немало общего, сильно отличаются друг от друга. «Наши различия — это то, что делает нас особенными, и Лягушка и Жаба прославляют их», — рассказали в Apple.

Сериал будет поставлен по четырем книгам, созданным писателем и иллюстратором Арнольдом Лобелем. Он придумал Лягушку и Жабу в 1970-х годах и называл героев отражениями двух сторон собственной личности.

Каждая книга Лобеля состоит из пяти коротких рассказов, в которых друзья — веселая Лягушка и более серьезная Жаба — сталкиваются с различными ситуациями, знакомыми людям. Например, они убирают дом Жабы и запускают воздушного змея.

Озвучивать главных героев в новом шоу будут Нэт Факсон («Наш флаг означает смерть») и Кевин Майкл Ричардсон («Симпсоны»). Также над сериалом поработают Рон Фунчес, Форчун Феймстер, Коул Эскола, Апарна Нанчерла, Джон Ходгман, Иветт Николь Браун, Стивен Тоболовски, Том Кенни, Селен Луна, Маргарет Чо и Бетси Содаро.

Шоураннером проекта выступит Роб Хоэги. За анимацию в сериалу будет отвечать команда Titmouse. Продюсерами «Лягушки и Жабы» станут Адриенн и Адам Лобели, Крис и Шэннон Приноски, Антонио Каноббио и Бен Калина.

расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Иветт БраунСтивен ТоболовскиТом КенниМаргарет ЧоБетси Содаро
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»