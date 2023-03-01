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Главный рыцарь SAG Awards: как Остин Батлер не получил награду, но остался в сердцах зрителей

Сегодня в 19:33

В Лос-Анджелесе прошла 29-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Актер Остин Батлер был номинирован на премию «Лучшая мужская роль» за участие в фильме «Элвис» — он сыграл Элвиса Пресли и ранее уже удостоился за это премии «Золотой глобус» как лучший драматический актер. На SAG Awards победа в номинации досталась Брендану Фрейзеру. Однако Батлер все равно сумел остаться в сердцах зрителей после того торжественного вечера. Все дело в том, что он повел себя как джентльмен в отношении сразу двух участниц церемонии.

Сначала он галантно подал руку 76-летней актрисе Салли Филд, которую пригласили на сцену, чтобы вручить статуэтку за карьерные достижения. «Оцените уровень рыцарства. Остин Батлер сопровождает Салли Филд на сцену», — написали в твиттере, прикрепив трогательное видео.

Позднее Батлер встретил у сцены Дженнифер Кулидж, которую награждали за выдающуюся женскую роль в драматическом сериале — она сыграла в «Белом лотосе». Актер с тем же вниманием подставил руку, чтобы Кулидж могла на нее опереться. Позднее в разговоре с изданием Entertainment Tonight она отозвалась о коллеге, использовав слово «невероятный». Среди зрителей этот поступок тоже не остался без внимания, и Батлера назвали в соцсетях «парнем, который помогает женщинам-победительницам подняться на сцену на #SAGAwards».

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Салли ФилдЭлвис ПреслиБрендан ФрейзерДженнифер Кулидж
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