Главный рыцарь SAG Awards: как Остин Батлер не получил награду, но остался в сердцах зрителей

В Лос-Анджелесе прошла 29-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Актер Остин Батлер был номинирован на премию «Лучшая мужская роль» за участие в фильме «Элвис» — он сыграл Элвиса Пресли и ранее уже удостоился за это премии «Золотой глобус» как лучший драматический актер. На SAG Awards победа в номинации досталась Брендану Фрейзеру. Однако Батлер все равно сумел остаться в сердцах зрителей после того торжественного вечера. Все дело в том, что он повел себя как джентльмен в отношении сразу двух участниц церемонии.