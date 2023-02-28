The Weeknd, Дженна Ортега и Барри Кеоган сыграют в новом фильме Трея Эдварда Шульца

The Weeknd, Дженна Ортега и Барри Кеоган исполнят главные роли в грядущем фильме Трея Эдварда Шульца («Оно приходит ночью»). Об этом сообщает Deadline.
Название ленты и подробности сюжета пока держатся в секрете, так как она находится в стадии производства. Сценарий к фильму написал Шульц совместно с The Weeknd и продюсером Резофом Фахимом («Идол»).
По данным Deadlime, Шульц и The Weeknd тайна работали над фильмом в течение нескольких месяцев, а Ортега и Кеоган подписали контракт после того, как им понравился сценарий.
В съемочную группу фильма также вошли оператор-постановщик Чейз Ирвин («Блондинка») и композитор Дэниел Лопатин более известный как Oneohtrix Point Never.
В июне 2023 года телесеть HBO выпустит сериал «Идол» (другое заглавие — «Кумир»). Над лентой работали создатель «Эйфории» Сэм Левинсон и The Weeknd — последний при этом исполнил в картине и главную мужскую роль. Главная женская, в свою очередь, досталась Лили-Роуз Депп.