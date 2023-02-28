The Weeknd, Дженна Ортега и Барри Кеоган сыграют в новом фильме Трея Эдварда Шульца

В июне 2023 года телесеть HBO выпустит сериал «Идол» (другое заглавие — «Кумир»). Над лентой работали создатель «Эйфории» Сэм Левинсон и The Weeknd — последний при этом исполнил в картине и главную мужскую роль. Главная женская, в свою очередь, досталась Лили-Роуз Депп.