Реклама
Новости

В сети появился дублированный трейлер «Джона Уика-4»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:35

В сети появился дублированный трейлер четвертого «Джона Уика». Картина дебютирует в российском прокате 23 марта — на день раньше, чем в остальном мире.

События нового фильма развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол». По следам Уика будет следовать его бывший друг — слепой наемник Кейн, которого послали, чтобы убить главного героя.

Главную роль играет Киану Ривз. Вместе с ним в фильме снимаются Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернулся к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

О том, что «Джон Уик-4» выйдет в российский прокат, стало известно 17 февраля. Прокатчиком выступит компания «Атмосфера кино» Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова.

расскажите друзьям
люди
Киану РивзЛоренс ФишбернЛэнс РеддикШамир АндерсонБилл СкарсгордКлэнси БраунИэн МакшейнРубен ДишдишянВадим Иванов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»