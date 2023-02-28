В сети появился дублированный трейлер «Джона Уика-4»

В сети появился дублированный трейлер четвертого «Джона Уика». Картина дебютирует в российском прокате 23 марта — на день раньше, чем в остальном мире.
События нового фильма развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол». По следам Уика будет следовать его бывший друг — слепой наемник Кейн, которого послали, чтобы убить главного героя.
Главную роль играет Киану Ривз. Вместе с ним в фильме снимаются Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернулся к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.
О том, что «Джон Уик-4» выйдет в российский прокат, стало известно 17 февраля. Прокатчиком выступит компания «Атмосфера кино» Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова.