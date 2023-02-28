В сети появился дублированный трейлер «Джона Уика-4»

События нового фильма развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол». По следам Уика будет следовать его бывший друг — слепой наемник Кейн, которого послали, чтобы убить главного героя.