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«Джон Уик-4» дебютирует в российских кинотеатрах в конце марта

Виктория Шанина
Сегодня в 13:28

«Кинопоиск» назвал дату выхода четвертой части «Джона Уика» в российский прокат. Картина дебютирует в кинотеатрах 23 марта.

Прокатчиком выступит компания «Атмосфера кино» Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова.

События нового «Джона Уика» развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол».

По следам Уика будет следовать его бывший друг — слепой наемник Кейн. Кейна послали, чтобы убить главного героя.

Главную роль все так же играет Киану Ривз. Вместе с ним в фильме снимаются Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернулся к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

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