«Джон Уик-4» дебютирует в российских кинотеатрах в конце марта

«Кинопоиск» назвал дату выхода четвертой части «Джона Уика» в российский прокат. Картина дебютирует в кинотеатрах 23 марта.
События нового «Джона Уика» развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол».
По следам Уика будет следовать его бывший друг — слепой наемник Кейн. Кейна послали, чтобы убить главного героя.
Главную роль все так же играет Киану Ривз. Вместе с ним в фильме снимаются Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернулся к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.