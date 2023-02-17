«Джон Уик-4» дебютирует в российских кинотеатрах в конце марта

Главную роль все так же играет Киану Ривз. Вместе с ним в фильме снимаются Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернулся к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.