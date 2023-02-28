Повлиял ли грязный воздух времен индустриальной революции на творчество Моне? Ученые считают, что да

Некоторые сочли такой довод упрощением. Арт-критик, пулитцеровский лауреат Себастьян Сми в том же WSJ пишет: «Связь есть, она верна. Но при этом полагать, что рост радикальности методов Тернера и Моне, их стремление выбросить за борт старые художественные приемы, четкие линии — это результат увеличения выбросов серы, значит, путать их выбор как художников с окружавшими их обстоятельствами».