Реклама
Новости

Повлиял ли грязный воздух времен индустриальной революции на творчество Моне? Ученые считают, что да

Денис Ламехов
Сегодня в 18:22

Группа ученых под руководством профессора Гарвадского университета Питера Хайберса изучила методы художников-импрессионистов и их связь с тем, какой была экология в последние десятилетия первой промышленной революции. О сюжете рассказывает журнал Смитсоновского института.

Хайберс и компания решили установить, является ли отсутствие контраста и четких линий на полотнах Клода Моне и Уилльяма Тернера исключительной особенностью их подхода к живописи, либо оно все же отражает тогдашнее состояние атмосферы.

Она в тот момент переживала колоссальный рост загрязнения из‑за, например, использования древесного угля в качестве топлива для парового двигателя — одного из главных изобретений Великобритании эпохи индустриального перехода. Сжигание угля — один из основных источников выбросов диоксида серы.

Немецкий писатель Георг Верт, которого Фридрих Энгельс называл «первым и самым значительным поэтом немецкого пролетариата», о жизни в британском Лидсе отзывался так: «Ты кашляешь от пыли и вони, будто одним махом проглотил фунт кайенского перца».

Ученые проанализировали контрастность 38 полотен Моне и 60 — Тернера. На них были изображены здания британского парламента, мосты Ватерлоо (знаменитая серия конца XIX — начала XX века) и Чаринг-Кросс.

Затем исследователи сделали снимки тех же достопримечательностей в чистом и загрязненном воздухе, а после этого разработали, как они ее называют, «метрику для сопоставления контрастности».

Фотографии стали эталоном в процессе сравнения: их сверяли с тем, что изображено на импрессионистских холстах. «Более туманные контуры и более блеклая цветовая палитра — отличительные черты работ импрессионистов. При этом они же — признаки грязного воздуха», — пишет научный журналист Бас ден Хонд.

Ученые утверждают: «Результаты исследования показывают, что картины Моне и Тернера отчасти передают те перемены, которые окружающая среда претерпевала в ходе индустриальной революции».

Хайберс в интервью The Washington Post заявил: «Импрессионистов часто противопоставляют реалистам, но наши результаты демонстрируют, что работы Тернера и Моне все же отражают определенную реальность. В частности, Тернер и Моне, кажется, реалистично показали, как солнечный свет просачивается сквозь дым и облака».

Некоторые сочли такой довод упрощением. Арт-критик, пулитцеровский лауреат Себастьян Сми в том же WSJ пишет: «Связь есть, она верна. Но при этом полагать, что рост радикальности методов Тернера и Моне, их стремление выбросить за борт старые художественные приемы, четкие линии — это результат увеличения выбросов серы, значит, путать их выбор как художников с окружавшими их обстоятельствами».

Он добавляет: «Моне не был машиной для фиксации окружающего мира. Он был происходящим из очень старой традиции художником».

Исследователи отчасти согласны: загрязнение воздуха может объяснить только часть различий в контрасте. Одна из соавторов работы Анна Леа Олбрайт заявила: «Я не хочу лезть не в свое дело. Не стану говорить, что мы можем объяснить весь импрессионизм».

Подробности по теме
«Я называю импрессионистов антидепрессантами»
расскажите друзьям
теги
Парламент Великобритании
люди
Уильям ТернерФридрих Энгельс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»