Повлиял ли грязный воздух времен индустриальной революции на творчество Моне? Ученые считают, что да

Группа ученых под руководством профессора Гарвадского университета Питера Хайберса изучила методы художников-импрессионистов и их связь с тем, какой была экология в последние десятилетия первой промышленной революции. О сюжете рассказывает журнал Смитсоновского института.
Хайберс и компания решили установить, является ли отсутствие контраста и четких линий на полотнах Клода Моне и Уилльяма Тернера исключительной особенностью их подхода к живописи, либо оно все же отражает тогдашнее состояние атмосферы.
Она в тот момент переживала колоссальный рост загрязнения из‑за, например, использования древесного угля в качестве топлива для парового двигателя — одного из главных изобретений Великобритании эпохи индустриального перехода. Сжигание угля — один из основных источников выбросов диоксида серы.
Ученые проанализировали контрастность 38 полотен Моне и 60 — Тернера. На них были изображены здания британского парламента, мосты Ватерлоо (знаменитая серия конца XIX — начала XX века) и Чаринг-Кросс.
Затем исследователи сделали снимки тех же достопримечательностей в чистом и загрязненном воздухе, а после этого разработали, как они ее называют, «метрику для сопоставления контрастности».
Фотографии стали эталоном в процессе сравнения: их сверяли с тем, что изображено на импрессионистских холстах. «Более туманные контуры и более блеклая цветовая палитра — отличительные черты работ импрессионистов. При этом они же — признаки грязного воздуха», — пишет научный журналист Бас ден Хонд.
Ученые утверждают: «Результаты исследования показывают, что картины Моне и Тернера отчасти передают те перемены, которые окружающая среда претерпевала в ходе индустриальной революции».
Хайберс в интервью The Washington Post заявил: «Импрессионистов часто противопоставляют реалистам, но наши результаты демонстрируют, что работы Тернера и Моне все же отражают определенную реальность. В частности, Тернер и Моне, кажется, реалистично показали, как солнечный свет просачивается сквозь дым и облака».
Он добавляет: «Моне не был машиной для фиксации окружающего мира. Он был происходящим из очень старой традиции художником».
Исследователи отчасти согласны: загрязнение воздуха может объяснить только часть различий в контрасте. Одна из соавторов работы Анна Леа Олбрайт заявила: «Я не хочу лезть не в свое дело. Не стану говорить, что мы можем объяснить весь импрессионизм».