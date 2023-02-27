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Марцин Олексий стал первым футболистом с ампутированной ногой, получившим приз за лучший гол года

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:02

Польский футболист Марцин Олексий получил приз ФИФА за самый красивый гол года. Он стал первым игроком с ампутированной конечностью, который удостоился этой награды, сообщил ТАСС.

Олексий обошел в борьбе за премию имени Ференца Пушкаша бразильского нападающего Ришарлисона и французского полузащитника Димитри Пайета. Они входили в шорт-лист номинантов.

Однако их голы, забитые в играх Чемпионата мира в Катаре (Бразилия — Сербия) и четвертьфинала Лиги конференций («Марсель» — ПАОК) соответственно уступили эффектному удару, которым Олексий отправил мяч в ворота клуба «Сталь Жешув».

«Когда я ударил по мячу, я провожал его глазами до самой сетки ворот. Я всегда мечтал забить красивый гол, и вы могли видеть, какую гордость я испытывал, когда сделал это. Я выпрямился, выставил грудь колесом. Я был так счастлив», — рассказывал Олексий.

В лонг-листе премии имени Ференца Пушкаша также числились Марио Балотелли, Тео Эрнандес, Алу Куоль, Франсиско Гонсалес Метилли, Амандин Анри, Сальма Паральюэло и Алессия Руссо. Финалистов премии выбрали в ходе голосования болельщиков и экспертов.

Обладателя награды назвали на торжественной церемонии в Париже. Там же ФИФА объявила лучшего вратаря года, им стал аргентинец Эмилиано Мартинес. Среди женщин-голкиперов федерация отметила англичанку Мэри Эрпс.

Лучшим игроком года признали аргентинского нападающего Лионеля Месси, а наставника его сборной Лионеля Скалони наградили как лучшего тренера года. В женском футболе тренером года стала нидерландка Сарина Вигман.

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