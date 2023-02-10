ФИФА номинировала футболиста с ампутированной ногой на приз за самый красивый гол года

Международная федерация футбола (ФИФА) номинировала польского спортсмена Марцина Олексия на приз за самый красивый гол года. Олексий стал первым игроком с ампутированной конечностью, который может получить эту награду, сообщил ТАСС.
Футболист, потерявший левую ногу, забил гол за клуб «Варта Познань» во встрече с командой «Сталь Жешув». Он отправил мяч в угол ворот ударом через себя.
«Когда я ударил по мячу, я провожал его глазами до самой сетки ворот. Я всегда мечтал забить красивый гол, и вы могли видеть, какую гордость я испытывал, когда сделал это. Я выпрямился, выставил грудь колесом. Я был так счастлив», — рассказал игрок.
Теперь Олексий претендует на приз имени Ференца Пушкаша. Его конкурентами в борьбе за награду стали бразильский нападающий Ришарлисон, забивший гол в матче со сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре, и француз Димитри Пайет из «Марселя», отличившийся в четвертьфинале Лиги конференций против ПАОКа.
Финалистов премии выбрали в ходе голосования болельщиков и экспертов. В лонг-лист претендентов также входили Марио Балотелли, Тео Эрнандес, Алу Куоль, Франсиско Гонсалес Метилли, Амандин Анри, Сальма Паральюэло и Алессия Руссо.
Лучший гол года будет объявлен 27 февраля на торжественной церемонии в Париже.