ФИФА номинировала футболиста с ампутированной ногой на приз за самый красивый гол года

«Когда я ударил по мячу, я провожал его глазами до самой сетки ворот. Я всегда мечтал забить красивый гол, и вы могли видеть, какую гордость я испытывал, когда сделал это. Я выпрямился, выставил грудь колесом. Я был так счастлив», — рассказал игрок.