ТАСС: правительственная комиссия одобрила покупку «Яндексом» доли Uber в совместной компании

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по покупке «Яндексом» доли Uber в совместной компании, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник отметил: «Де-факто эта сделка согласована. Сделка там хорошая, условия супер по Uber. Подкомиссия уже приняла это решение на прошлой неделе». Он добавил, что дисконт составил не менее 50% по отношению к оценке стоимости.
Этого требует российский Минфин. «Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе из этого актива», — заявил в июне 2022 года глава министерства Антон Силуанов.
4 февраля Forbes сообщил, что «Яндекс» договаривается с Uber о выкупе 29% в совместной компании MLU B.V. — она зарегистрирована в Нидерландах и управляет агрегаторами «Яндекс Такси», Yango и брендом Uber в России и СНГ.
Источник газеты в инвестиционном сообществе заявил, что за 29% «Яндекс» заплатит сумму, которую Uber предлагала компания Kismet Capital Group бизнесмена Ивана Таврина (согласно неофициальным данным, это 925 млн долларов), а также «небольшую премию».