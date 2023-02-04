Forbes: «Яндекс» выкупит долю Uber в России

Совместное предприятие Uber и «Яндекс» создали в феврале 2018 года. Если сделка, о которой пишет издание, будет одобрена, российская сторона станет стопроцентным владельцем компании.
В 2021 году «Яндекс» уже выкупил доли Uber в «Яндекс Еде», «Лавке», «Доставке» и своем беспилотном подразделении. Право приоритетного выкупа доли в MLU B.V. осталось за ним же.
«Спецоперация скорректировала стоимость доли, стоимость активов просела», — утверждает собеседник Forbes. В марте 2022 года американская сторона заявила, что планирует ускорить продажу своей части в совместном предприятии.
Источник газеты в инвестиционном сообществе заявил, что за 29% «Яндекс» заплатит сумму, которую Uber предлагала компания Kismet Capital Group бизнесмена Ивана Таврина (согласно неофициальным данным, это 925 млн долларов), а также «небольшую премию».