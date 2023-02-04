Forbes: «Яндекс» выкупит долю Uber в России

Российская ИТ-компания «Яндекс» договаривается с американским сервисом Uber о выкупе 29% в совместной компании MLU B.V. — она зарегистрирована в Нидерландах и управляет агрегаторами «Яндекс Такси», Yango, и брендом Uber в России и СНГ. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.