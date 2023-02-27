Телеканал RT France подал заявление о банкротстве

Главное управление казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции потребовало заморозить счета RT France, объясняя это девятым пакетом санкций Евросоюза против России. Под них подпали ВГТРК, «Национальная Медиа Группа» и АНО «ТВ-Новости», которая является управляющей компанией RT. Вслед за этим ограничения наложили и на французскую редакцию RT.