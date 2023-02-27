Телеканал RT France подал заявление о банкротстве и был передан в конкурсное производство. Об этом сообщило издание Politico cо ссылкой на материалы суда.
Это произошло после того, как 21 января 2023 года главный редактор телеканала Ксения Федорова объявила о прекращении его деятельности. Ранее у RT France были заблокированы счета.
1 февраля 2023 года Федорова попросила коммерческий суд города Нантер открыть «судебную процедуру ликвидации» и заявила о приостановке платежей. Суд открыл «процедуру наблюдения» и назначил слушания на 20 апреля.
Конкурсное производство считается первым шагом в процессе процедуры ликвидации компании. Руководство RT France подчеркивало, что блокировка счетов «фактически парализовала» деятельность телеканала.
Главред Ксения Федорова заявляла в интервью, что RT France не входил в санкционные списки и имел право работать во Франции. Однако французским властям, по ее мнению, «не давал покоя» факт существования телекомпании.
Главное управление казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции потребовало заморозить счета RT France, объясняя это девятым пакетом санкций Евросоюза против России. Под них подпали ВГТРК, «Национальная Медиа Группа» и АНО «ТВ-Новости», которая является управляющей компанией RT. Вслед за этим ограничения наложили и на французскую редакцию RT.
МИД России в ответ на блокировку счетов пригрозил властям Франции такими ответными мерами, «что их запомнят». В ведомстве попросили не «терроризировать российских журналистов».
В марте прошлого года ЕС запретил вещание RT и работу агентства Sputnik. Попытка RT France оспорить блокировку в Европейском суде общей юрисдикции результатов не принесла.