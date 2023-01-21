RT France закрывается. Телеканал не сможет работать из‑за блокировки счетов

В письме редакция RT France также выражает обеспокоенность о «будущеем плюрализме СМИ во Франции, их репрезентативности и независимости». Она отмечает, что 123 сотрудника, в том числе 77 журналистов, «рискуют остаться без зарплаты в январе и потеряют работу».