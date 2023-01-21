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RT France закрывается. Телеканал не сможет работать из‑за блокировки счетов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:24

RT France прекращает работу во Франции после блокировки счетов, сообщила в своем твиттере главный редактор телеканала Ксения Федорова. Она опубликовала заявление редакции, которое также появилось на сайте канала.

«Прикрываясь 9-м пакетом санкций против России, который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании, Главное управление казначейства решило заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение нашей деятельности», — заявили в пресс-службе телеканала.

В письме редакция RT France также выражает обеспокоенность о «будущеем плюрализме СМИ во Франции, их репрезентативности и независимости». Она отмечает, что 123 сотрудника, в том числе 77 журналистов, «рискуют остаться без зарплаты в январе и потеряют работу».

19 января Главное управление казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции потребовало заморозить счета RT France, объясняя это девятым пакетом санкций Евросоюза против России. Под них попали ВГТРК, «Национальная медиа группа» и АНО «ТВ-новости», которая является управляющей компанией RT. Вслед за этим ограничения наложили и на французскую редакцию RT.

МИД России в ответ на блокировку счетов пригрозил властям Франции такими ответными мерами, «что их запомнят». В ведомстве попросили не «терроризировать российских журналистов».

В марте прошлого года ЕС запретил вещание RT и работу агентства Sputnik. Попытка RT France оспорить блокировку в Европейском суде общей юрисдикции результатов не принесла.

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