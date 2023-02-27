В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Помощник президента Андрей Фурсенко заявил, что дипломы выпускников бакалавриата приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Его слова передает ТАСС.
Политик рассказал, что в советское время все выпускники вузов считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас», — добавил Фурсенко, отметив, что полученные ранее дипломы будут признаваться.
Помощник президента также подчеркнул, что в дипломах выпускников можно будет при необходимости указывать степень бакалавра наряду с названием специальности.
21 февраля Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от 4 до 6 лет и расширить «Профессионалитет».
По словам президента, при новой системе студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если его специализация требует узконаправленных знаний.
В Минобрнауки подчеркнули, что студентам, которые на данный момент учатся, дадут возможность завершить обучение по существующей сейчас образовательной системе. Права граждан, которые уже имеют дипломы о высшем образовании, будут сохранены, добавили в министерстве.