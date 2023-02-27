Из книг Яна Флеминга о Джеймсе Бонде убрали расистские и сексистские высказывания

В книги Яна Флеминга о Джеймсе Бонде внесли правки, изменив расистские и сексистские высказывания. Обновленные издания поступят в продажу в апреле, сообщает Deadline.
В переизданных романах появится оговорка: «Эта книга была написана в то время, когда термины и взгляды, которые могут показаться современному читателю оскорбительными, были обычным делом. В это издание был внесен ряд изменений, при этом максимально сохранен оригинальный текст и период, в который он был написан».
В новой версии романа о Бонде «Живи и дай умереть» 1954 года заменена фраза: «Бонд мог слышать, как публика тяжело дышит и хрюкает, как свиньи у корыта». Теперь она звучит так: «Бонд чувствовал электрическое напряжение в комнате».
Из новых книг также убрали слово на букву N, которое автор использовал для обозначения чернокожих. При этом редакторы оставили характеристики других этнических групп, расовые термины Бонда в отношении жителей Восточной Азии и пренебрежительные высказывания о корейском шпионе Одджобе.
Ранее стало известно, что издательство Puffin Books внесло в новые редакции книг Роальда Даля сотни правок, изменив слова, которые теперь считаются оскорбительными. Изменения коснулись таких произведений, как «Чарли и шоколадная фабрика», «Джеймс и гигантский персик», «Ведьмы», «Большой и добрый великан», «Матильда» и других.