Из книг Яна Флеминга о Джеймсе Бонде убрали расистские и сексистские высказывания

В переизданных романах появится оговорка: «Эта книга была написана в то время, когда термины и взгляды, которые могут показаться современному читателю оскорбительными, были обычным делом. В это издание был внесен ряд изменений, при этом максимально сохранен оригинальный текст и период, в который он был написан».