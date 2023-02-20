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Книги Роальда Даля отредактировали, убрав из них оскорбительные выражения

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:34

Издательство Puffin Books совместно с компанией Roald Dahl Story Company (принадлежит Netflix) внесло в новые редакции книг Роальда Даля сотни правок, изменив слова, которые теперь считаются оскорбительными. Об этом сообщает Deadline.

«Замечательные слова Роальда Даля могут перенести вас в разные миры и познакомить с самыми чудесными персонажами. Эти книги были написаны много лет назад, поэтому мы регулярно пересматриваем язык, чтобы убедиться, что они и сегодня могут понравиться всем», — рассказали в Roald Dahl Story Company.

Например, персонаж Август Глуп из «Чарли и шоколадной фабрики» больше не называется «толстым», теперь он описывается как «огромный». Умпа-лумпы гендерно нейтральны и больше не называются «маленькими человечками», теперь они «маленькие люди». Их также больше не называют «крошечными», «щуплыми» или «ниже колена».

В «Джеймсе и гигантском персике» мисс Губка перестала быть «ужасно толстой», тетя Спайкер — «тонкой как проволока и сухой как кость», а мисс Паук больше не «черная».

Еще в «Ведьмах» абзац, объясняющий, что ведьмы лысые под париками, заканчивается новой строкой: «Есть много других причин, по которым женщины могут носить парики, и в этом, конечно, нет ничего плохого».

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