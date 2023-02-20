Книги Роальда Даля отредактировали, убрав из них оскорбительные выражения

«Замечательные слова Роальда Даля могут перенести вас в разные миры и познакомить с самыми чудесными персонажами. Эти книги были написаны много лет назад, поэтому мы регулярно пересматриваем язык, чтобы убедиться, что они и сегодня могут понравиться всем», — рассказали в Roald Dahl Story Company.
Например, персонаж Август Глуп из «Чарли и шоколадной фабрики» больше не называется «толстым», теперь он описывается как «огромный». Умпа-лумпы гендерно нейтральны и больше не называются «маленькими человечками», теперь они «маленькие люди». Их также больше не называют «крошечными», «щуплыми» или «ниже колена».
В «Джеймсе и гигантском персике» мисс Губка перестала быть «ужасно толстой», тетя Спайкер — «тонкой как проволока и сухой как кость», а мисс Паук больше не «черная».
Еще в «Ведьмах» абзац, объясняющий, что ведьмы лысые под париками, заканчивается новой строкой: «Есть много других причин, по которым женщины могут носить парики, и в этом, конечно, нет ничего плохого».