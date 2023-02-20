Книги Роальда Даля отредактировали, убрав из них оскорбительные выражения

«Замечательные слова Роальда Даля могут перенести вас в разные миры и познакомить с самыми чудесными персонажами. Эти книги были написаны много лет назад, поэтому мы регулярно пересматриваем язык, чтобы убедиться, что они и сегодня могут понравиться всем», — рассказали в Roald Dahl Story Company.