У Logic вышел новый альбом «College Park»

Название пластинки отсылает к городу Колледж-Парк в штате Мэриленд, где рэпер провел год, ночуя в подвале у своего друга Big Lenbo и сочиняя треки.
«College Park» — восьмой студийный альбом Logic и первый релиз в качестве независимого исполнителя. До этого 10 лет он выпускался на лейбле Def Jam Recordings, с которым в 2020 году у него начал развиваться конфликт.
В конце января Logic выпустил клип на сингл «Highlife» (он тоже есть на «College Park»). В ролике Джей (Джейсон Мьюз), Молчаливый Боб (Кевин Смит), Рэндал (Джефф Андерсон) и Данте (Брайан О’Халлоран) из «Клерков» веселятся у магазина Quick Stop Groceries.