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У Logic вышел новый альбом «College Park»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:37

Logic выпустил новый альбом «College Park». На нем 17 треков, включая фиты с RZA, Bun B и Joey Bada$$.

Название пластинки отсылает к городу Колледж-Парк в штате Мэриленд, где рэпер провел год, ночуя в подвале у своего друга Big Lenbo и сочиняя треки.

«College Park» — восьмой студийный альбом Logic и первый релиз в качестве независимого исполнителя. До этого 10 лет он выпускался на лейбле Def Jam Recordings, с которым в 2020 году у него начал развиваться конфликт.

В конце января Logic выпустил клип на сингл «Highlife» (он тоже есть на «College Park»). В ролике Джей (Джейсон Мьюз), Молчаливый Боб (Кевин Смит), Рэндал (Джефф Андерсон) и Данте (Брайан О’Халлоран) из «Клерков» веселятся у магазина Quick Stop Groceries.

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RZAДантеДжейсон МьюзКевин СмитДжефф Андерсон
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