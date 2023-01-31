Американский хип-хоп-исполнитель Logic выпустил клип на сингл «Highlife». Трек войдет в будущий альбом музыканта «College Park», релиз которого состоится 24 февраля.
В ролике Джей (Джейсон Мьюз), Молчаливый Боб (Кевин Смит), Рэндал (Джефф Андерсон) и Данте (Брайан О’Халлоран) из «Клерков» веселятся у магазина Quick Stop Groceries.
Режиссером клипа выступил Смит — создатель киновселенной View Askew, в которую входят такие картины, как «Лоботрясы», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и все части «Клерков».
Logic является давним поклонником Смита. Ранее он неоднократно заявлял о влиянии режиссера на его музыку. Рэпер даже снялся в его фильме «Клерки-3», премьера которого состоялась в 2022 году.
Название будущего альбома Logic «College Park» отдает дань уважения штату Мэриленд, где рэпер провел год, ночуя на диване в подвале у своего друга.