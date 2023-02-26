«Тинькофф Инвестиции» приостановили торговлю иностранными бумагами из‑за санкций

Санкции в отношении «Тинькофф Банка», «Альфа-банка» и Росбанка вошли в десятый пакет санкций Евросоюза, который был объявлен 25 февраля. Ограничения предполагают заморозку активов кредитных организаций на территории стран ЕС, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT.