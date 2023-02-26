«Тинькофф Инвестиции» приостановили торговлю иностранными бумагами из‑за санкций

Сервис «Тинькофф Инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами из‑за санкций. Об этом говорится в телеграм-канале брокера.
«Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную кампанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», — заявили в сервисе.
Там уточнили, что решение приняли, чтобы защитить активы клиентов от потенциальных рисков. Ценные бумаги не будут заблокированы, как в мае 2022 года, добавили в «Тинькофф Инвестициях».
Санкции в отношении «Тинькофф Банка», «Альфа-банка» и Росбанка вошли в десятый пакет санкций Евросоюза, который был объявлен 25 февраля. Ограничения предполагают заморозку активов кредитных организаций на территории стран ЕС, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT.