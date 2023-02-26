ЕС ввел десятый пакет санкций. Под ограничениями: «Тинькофф», «Россия сегодня» и ЧВК «Вагнер»

Европейский союз опубликовал свой десятый пакет санкций против России. Найти его можно в официальном журнале ЕС.
Согласно новым ограничениям запрещается:
- поставлять в Россию товаров двойного назначения и их транзит через нее
- назначать граждан РФ руководителями организаций — операторов критической инфраструктуры сообщества
- использовать гражданам РФ газохранилища Евросоюза
- импортировать из России асфальт, битум и синтетическую резину
Кроме того, введены торговые ограничения против России, в частности на электронные компоненты и строительную технику на сумму 11,4 млрд. евро.
Персональные санкции введены против 82 человек. В их числе:
- Глава СПЧ Валерий Фадеев
- Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин
- Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
- Все четыре замглавы Роскомнадзора Андрея Липова (Милош Вагнер, Владимир Логунов, Вадим Субботин, Олег Терляков)
- Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский
- Главред агентства Regnum Марина Ахмедова
- Главред «Литературной газеты» Максим Замшев
- Главред телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов
- Замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов
- Замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александр Акопов
В список юрлиц попали 33 российские компании, большинство — ВПК, машиностроительные и технологические, в том числе концерн «Алмаз — Антей» и предприятие Росатома «Атомфлот». Также в списке:
- Альфа-банк
- «Тинькофф банк»
- Росбанк
- Фонд национального благосостояния
- Медиагруппа «Патриот» и общественная организация «Общероссийский народный фронт»
- Информационные агентства «Россия сегодня» и Sputnik (их арабским службам запрещено вещание в ЕС)
Отдельный блок санкци введен в отношении ЧВК «Вагнер» — он затронул 11 физлиц и семь юрлиц. Среди них — президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава группы «Вагнер» в Мали Иван Маслов, пресс-секретарь группы «Вагнер» в ЦАР Александр Иванов.
Также ограничения коснулись четырех граждан Ирана: зампреда компании Paravar Pars Абульфазля Назери, ее управляющего директора Хосейна Шамсабади и члена правления Абулькасема Валагохара, а также управляющего директора компании Qods Aviation Industry Гассема Дамавандяна.