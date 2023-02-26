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ЕС ввел десятый пакет санкций. Под ограничениями: «Тинькофф», «Россия сегодня» и ЧВК «Вагнер»

Виктория Шанина
Сегодня в 08:35

Европейский союз опубликовал свой десятый пакет санкций против России. Найти его можно в официальном журнале ЕС.

Согласно новым ограничениям запрещается:

  • поставлять в Россию товаров двойного назначения и их транзит через нее
  • назначать граждан РФ руководителями организаций — операторов критической инфраструктуры сообщества
  • использовать гражданам РФ газохранилища Евросоюза
  • импортировать из России асфальт, битум и синтетическую резину

Кроме того, введены торговые ограничения против России, в частности на электронные компоненты и строительную технику на сумму 11,4 млрд. евро.

Персональные санкции введены против 82 человек. В их числе:

  • Глава СПЧ Валерий Фадеев
  • Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин
  • Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
  • Все четыре замглавы Роскомнадзора Андрея Липова (Милош Вагнер, Владимир Логунов, Вадим Субботин, Олег Терляков)
  • Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский
  • Главред агентства Regnum Марина Ахмедова
  • Главред «Литературной газеты» Максим Замшев
  • Главред телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов
  • Замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов
  • Замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александр Акопов

В список юрлиц попали 33 российские компании, большинство — ВПК, машиностроительные и технологические, в том числе концерн «Алмаз — Антей» и предприятие Росатома «Атомфлот». Также в списке:

  • Альфа-банк
  • «Тинькофф банк»
  • Росбанк
  • Фонд национального благосостояния
  • Медиагруппа «Патриот» и общественная организация «Общероссийский народный фронт»
  • Информационные агентства «Россия сегодня» и Sputnik (их арабским службам запрещено вещание в ЕС)

Отдельный блок санкци введен в отношении ЧВК «Вагнер» — он затронул 11 физлиц и семь юрлиц. Среди них — президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава группы «Вагнер» в Мали Иван Маслов, пресс-секретарь группы «Вагнер» в ЦАР Александр Иванов.

Также ограничения коснулись четырех граждан Ирана: зампреда компании Paravar Pars Абульфазля Назери, ее управляющего директора Хосейна Шамсабади и члена правления Абулькасема Валагохара, а также управляющего директора компании Qods Aviation Industry Гассема Дамавандяна.

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