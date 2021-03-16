В Никола-Ленивце прошло ежегодное масленичное сжигание арт-объекта, — которое почти совпало с годовщиной официального старта пандемии. Елена Смородинова считает, что такая Масленица нужна не только нам, но и всему миру.

13 марта в арт-парке вблизи калужской деревни Никола-Ленивец в очередной раз провели Масленицу — на этот раз сожгли 24-метровый арт-объект «Замок корона-людоеда» из лозы. Акт сожжения назвали «Великой вакцинацией»: по мысли Николая Полисского, автора «Замка» и основателя парка, теперь-то коронавирус должен точно быть повержен.

Почему в 2021 году Масленица с «проветриванием на 650 гектар» — красиво не только визуально, но и по мысли?

Вообще-то, сжигать сооружения на Масленицу в Никола-Ленивце с перерывами начали с 2004 года. Сперва в огонь отправилась «Медиабашня», затем — «Байконур» и «Гиперболоидная градирня».

Четыре года назад Полисский решил строить объекты специально для Масленицы. Начали с «Пирамиды» из дерева и сена. Из‑за второго объекта, «Пламенеющей готики», разгорелся скандал. Некоторые верующие, как принято в последние годы, решили оскорбиться, хотя, как точно сформулировал театральный критик и куратор Антон Хитров, в Никола-Ленивце не сожгли деревянный храм, а возвели огненный — окончательный вид арт-объект приобретает именно после поджигания.

В прошлом году полыхал объект, отдаленно напоминающий Тауэрский мост. Его придумывали петербургские архитекторы Петр Советников и Вера Степанская. Проект назывался «Сжигая мосты», и он стал победителем опен-колла.