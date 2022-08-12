«Мостранспроект» опубликовал схему московского метро 2030 года

Директор «Мостранспроекта» Владимир Титов опубликовал в телеграме схему метро и МЦД Москвы до 2030 года в хорошем качестве.

Согласно ей, в структуре подземки появятся три новые ветки: бордовая Рублево-Архангельская, начинающаяся от «Делового центра» и заканчивающаяся «Новорижской», синяя Бирюлевская — от «ЗИЛа» до «Бирюлево» и черная Троицкая — от «ЗИЛа» до «Троицкой».

На карте также есть МЦД-5 с пересадками на «Китай-городе», «Комсомольской» и «Рижской». По словам Титова, открытие третьего диаметра сократит вредные выбросы в атмосферу на 36 тыс. тонн в год, четвертого — на 18 тыс., а пятого — на 46,8 тыс.

Всего до 2027 года планируется открыть 54 новые станции метро, а к 2023-му — завершить строительство Большой кольцевой линии.

Схема разработана Институтом развития транспортной инфраструктуры. Чиновник отметил, что это не окончательная карта, в нее могут внести коррективы.

Ранее другую версию схемы московского метро до 2030 года опубликовал графический дизайнер Константин Коновалов, который разработал ее со своей командой.